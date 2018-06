Zwitsers: ’Geldscheppen mag doorgaan’

Meer dan tweederde van de Zwitserse stemgerechtigen stemde zondag tegen een plan dat volgens de indieners ’crisisbestendig geld’ zou garanderen. Dat maakten de Zwitserse autoriteiten ’s middag bekend.

Het plan stelde voor dat alleen de centrale bank nog geld zou mogen scheppen. Met het zogenoemde ’Vollgeld’ zou een nieuwe banken- en schuldencrises onmogelijk worden, aldus de intiatiefnemers.

De gewone commerciële banken, die bijvoorbeeld hypotheken verstrekken, zouden niet meer zomaar geld mogen scheppen. Ze zouden het uit te lenen bedrag ook daadwerkelijk voor 100 procent gedekt moeten hebben.

Ongeveer 90 procent van het geld in omloop is in Europa geld dat commerciële banken op papier verstrekken, bijvoorbeeld in hypotheken, feitelijk zonder eigen dekking. Circa 10 procent is geld dat de centrale bank uitgeeft en de indieners van het hervormingsplan ’echt geld’ noemen. Banken in de eurozone kennen tegenwoordig een dekking van 1 procent van de waarde van het uitgeleende bedrag en Zwitserland 2,5 procent.

Intiatiefnemer Thomas Mayer wilde met het referendum in de wet laten vastleggen dat er alleen nog ’echt geld’ in omloop is. De keerzijde is dat Zwitserland zich door commerciële instellingen niet meer toe te staan om geld te scheppen, zich buiten de internationale financiële orde - of de wanorde zoals de indieners stellen - zou plaatsen. Dat zou het Alpenland mogelijk geld gaan kosten, dus is de uitslag van het referendum ’nee’.