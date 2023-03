Just Eat Takeaway duikt diep in het rood

Dat is onder andere te wijten aan economische tegenwind en hogere rentes, schrijft Just Eat Takeaway bij zijn jaarcijfers. Wanneer deze post buiten beschouwing wordt gelaten, bedraagt de operationele winst over 2022 19 miljoen euro. Een jaar eerder stond hier nog een verlies in de boeken van 350 miljoen euro. Volgens het bedrijf droegen alle bedrijfsonderdelen „wezenlijk bij” aan deze verbetering, met de grootste winsten in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Ierland, Zuid-Europa en Noord-Amerika.

"Operationele meevaller"

Dit vindt verslaggever Pascal Kuipers: „Qua omzet had Just Eat Takeaway (JET) in de VS vooral baat bij gunstige wisselkoers, terwijl in de regio Noord-Europa de omzet vooral door een hogere transactiewaarde groeide. In het Verenigd Koninkrijk bleef de omzet stabiel, maar groeide de operationele winstmarge fenomenaal en noteerde JET zwarte cijfers. In deze regio komt de marge uit op 1,2%, waar analisten 0,5% verwachtten. Ook in Noord-Amerika en Noord-Europa overtreft JET de winstverwachtingen van analisten fors. Zwakke broeder blijft de regio Zuid-Europa/Australië en Nieuw Zeeland die – ondanks halvering van het verlies – zeer uitdagend blijft voor JET. Zeker nu in Frankrijk en Spanje de inflatie weer oplaait.” Volg Pascal Kuipers op Twitter.

De omzet nam vorig jaar met 4 procent toe tot 5,6 miljard euro. Het concern verwerkte in totaal 984 miljoen bestellingen.

Vorige maand werd al bekend dat de maaltijdbezorger in de laatste drie maanden van 2022 minder bestellingen had verwerkt dan een jaar eerder. Tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie steeg de onlinevraag naar bezorgmaaltijden nog hard door lockdowns, maar nu restaurants weer bijna een vol jaar open zijn neemt die interesse af. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl richt zich intussen nadrukkelijker op de winstgevendheid.

Just Eat Takeaway verhoogde met het oog op de winstmarges onder andere de commissies die restaurants in Nederland betalen over de bedragen die ze via Thuisbezorgd.nl voor hun maaltijden ontvangen. Het bedrijf handhaaft zijn verwachting voor heel 2023 van een aangepaste operationele winst van 225 miljoen euro.