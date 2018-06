’Speciale plek in de hel voor premier Canada’

Navarro haalde ongekend fel uit naar Trudeau, omdat die op een persconferentie na de G7-top kritisch was over de Amerikaanse president.

„Er is een speciale plek voor elke buitenlandse leider die zich bezighoudt met boosaardige diplomatie met president Donald J. Trump en die hem in de rug probeert te steken als hij de deur uitloopt”, zei Navarro.

Trudeau had zaterdag bij het afsluiten van de G7-top in Canada laten weten dat er een slotverklaring was die door alle leiders van de invloedrijkste landen werd gesteund, inclusief Trump. Kort daarna liet Trump via Twitter weten dat hij afstand nam van de gemeenschappelijke slotverklaring.

Volgens de Amerikaanse president waren de woorden van Trudeau dat Canada niet met zich laat sollen „heel erg oneerlijk en zwak.”

Reacties

De Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland ging niet direct in op de opmerkingen van Navarro en Kudlow, maar zei wel dat het niet helpt als op de man wordt gespeeld.

Ze maakte duidelijk dat ze afstand neemt van dit soort aanvallen, zeker „als die afkomstig zijn van een trouwe bondgenoot” van Canada.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas liet weten dat ook het het Twittergedrag van Trump niet van positieve invloed is op de relatie tussen de VS en de andere G7-landen. „In enkele seconden kan je met 280 karakters op Twitter vertrouwen tenietdoen”, zei Maas.

De Franse president Emmanuel Macron zei dat de mate van het succes van internationale samenwerking niet „door woedeaanvallen” mag worden bepaald.

De Amerikaanse Republikeinse senator John McCain, een tegenstander van Trump, sprak verzoenende woorden aan het adres van de andere landen van de G7. Hij verwees naar de gezamenlijke waarden die de Amerikanen en hun bondgenoten al zeventig jaar delen. „Amerikanen staan naast jullie, zelfs als de president dat niet doet.”