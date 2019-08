China zorgt voor beurspret

De AEX stond om tien over drie 1,1% hoger op 554,3 punten. De AMX steeg 1,2% naar 804 punten.

Elders in Europa boekten de beurzen eveneens mooie winsten. De Duitse DAX en Franse CAC 40 wonnen 1% respectievelijk 1,3%.

Na de mooie plussen op woensdag wezen de indexfutures op een ongeveer 1% hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Beleggers reageerden opgelucht op de verklaring vanuit het Chinese ministerie van Handel niet direct terug te zullen slaan na de laatste verhoging van de importtarieven door de VS. De landen treffen voorbereidingen voor handelsbesprekingen in september in Washington.

„We moeten nu afwachten hoe Trump gaat reageren. De hoop is dat hij de voor 1 september aangekondigde verhoging van de importtarieven zal opschorten”, meldt beleggingsanalist Rein Schutte van Boer & Olij Securities.

Ook de ontwikkelingen in Italië droegen bij aan het optimisme onder beleggers. Demissionair premier Giuseppe Conte gaat proberen een regering te vormen tussen de populistische Vijfsterrenbeweging en de sociaaldemocratische PD.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stonden ArcelorMittal en ASML met plussen van 3,1% respectievelijk 2,2% bovenaan. De staalgigant en chipmachinefabrikant zijn zeer gebaat bij meer rust op het handelsfront.

Wolters Kluwer steeg 1,7%, na een adviesverhoging door Bank of America Merrill Lynch naar neutraal. Verzekeraar NN won 0,8%, na een koopadvies van de Amerikaanse bank Goldman Sachs.

Branchegenoten hadden juist last van adviesverlagingen. Aegon verloor 0,8%, na door Kepler Cheuvreux van de kooplijst te zijn gehaald. Een verkoopadvies van Goldman Sachs duwde ASR 0,6% omlaag.

Bij de middelgrote fondsen blonk OCI met een plus van 4,7% uit. Beleggers zien blijkbaar herstelkansen, nadat de kunstmestproducent door een tegenvallend halfjaarbericht tot het laagste niveau van dit jaar zakte.

Smallcap VolkerWessels verwacht net als branchegenoten dat de stikstofkwestie een ’significante impact’ zal hebben op bouw- en infraprojecten. Het bouwbedrijf verloor hierop 13%. „Dit is fors, maar het blijft teleurstellend dat 2019 ondanks de hausse op de woningmarkt geen topjaar is”, laat analist Schutte weten.

Ajax klom op de lokale markt 3,3%, na de overwinning woensdagavond op Apoel Nicosia. De voetbalclub verdient minimaal €40 miljoen met de plaatsing voor de Champions League. Bovendien werd overeenstemming bereikt over de verkoop van Kasper Dolberg voor €20,5 miljoen.

Investeringsmaatschappij HAL won 1,3% in reactie op zijn halfjaarcijfers, die KBC solide noemt.

Investeringsmaatschappij Kardan daalde 4%, na de melding van een fors halfjaarverlies.

De fabrikant van elektrotechnische componenten Neways duikelde 9% na de publicatie van zijn cijfers.

Volg de beurs op de voet met de DFT Koersen-app. Download hier voor iPhone of voor Android