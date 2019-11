'Schiphol welkome klus voor Heijmans'

Heijmans maakte bekend dat het op het punt staat een nieuwe opdracht voor de verdubbeling van een rijbaan op vliegveld Schiphol binnen te halen. De bouwer zal voor de uitbreiding van de rijbaan Quebec op Schiphol een viaduct aanleggen dat de snelweg A4 overspant. Eind november maakt Schiphol naar verwachting de definitieve gunning bekend.

KBC wijst er op dat bij Heijmans eind volgend jaar een aanzienlijk deel van de lopende infra-projecten afloopt. Verder worden mede door de onzekerheid over stikstof en PFAS minder nieuwe opdrachten vergund. Daarmee is het binnenhalen van nieuwe opdrachten van wezenlijk belang. De bankanalisten wijzen er op dat in de komende weken het resultaat van de aanbesteding voor de N3 wordt verwacht. Met de aanpak van de provinciale weg is ook een bedrag van circa 50 miljoen euro gemoeid.

KBC tornde niet aan zijn accumulate-advies voor Heijmans met een koersdoel van 9,50 euro. Het aandeel noteerde omstreeks 09.40 uur 1,2 procent hoger op 7,62 euro.