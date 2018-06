Ⓒ Foto: Visumar/Gerard van Offeren

Arbeidsmigranten leveren een substantiële bijdrage aan onze economie. In totaal waren zij in 2016 goed voor zo’n €11 miljard van ons nationaal inkomen. Een jaar daarvoor was dat nog €9 miljard. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van uitzendkoepel ABU.