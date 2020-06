Handel in nepreviews aangepakt

„Het bewust inzetten van nepreviews, neplikes en nepvolgers schaadt het vertrouwen van consumenten in het internet als marktplaats”, zegt Edwin van Houten, directeur consumenten van de ACM. „Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de informatie die zij online aantreffen en hun aankoop daarop baseren. Bovendien kan het gebruik van misleidende beoordelingen leiden tot oneerlijke concurrentie tussen bedrijven. Daarom treden wij hiertegen op.”

Volgens de ACM gebruiken bedrijven, influencers en anderen de nepbeoordelingen om het beeld van hun bedrijf, product of dienst te manipuleren, waardoor consumenten worden misleid over de kwaliteit of populariteit van een bedrijf, product of dienst. De toezichthouder constateert ook dat bedrijven negatieve nepreviews inzetten om concurrenten in een kwaad daglicht te zetten. De schade voor de online-adverteerders door de nepreviews en -likes wordt wereldwijd geschat op zeker 1,2 miljard euro, meldt de ACM.

De waakhond gaat bedrijven opsporen die nepreviews aanbieden en draagt ze vervolgens op hun praktijken te stoppen. Daarbij vordert de ACM hun klantbestanden en op basis daarvan gaat de ACM bedrijven, influencers en anderen die de misleidende beoordelingen gebruiken aanspreken. Weigeren partijen hun overtredingen te staken, dan kan de ACM onder meer overgaan tot het opleggen van boetes.