Groei Nederlandse groothandel afgezwakt

De afgezwakte groei is voornamelijk te wijten aan teruggelopen inkomsten voor graanhandelaren. Doordat de graanprijzen door een grote voorraad en hoge productie de afgelopen periode erg laag waren, daalde hun omzet met 16,7 procent.

Groothandelaren in zuivel hadden door gunstige melkprijzen juist de wind mee, waardoor de omzet in die tak met 13 procent steeg. Ook leveranciers van bouwmaterialen en toeleveranciers van de industrie deden goede zaken.

Werkzoekenden in de groothandelssector hadden begin 2018 overigens een ruime keuze. De branche was in het eerste kwartaal goed voor bijna 17.000 openstaande vacatures, het hoogste aantal in de afgelopen vijf jaar.