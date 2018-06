Minder faillissementen in mei

Het aantal faillissementen in mei lag op 296. Vijf jaar geleden bereikte het aantal uitgesproken faillissementen in de maand mei een record, daarna is de dalende trend ingezet. In augustus 2017 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau sinds 2001. Sindsdien is sprake van een stabilisering.

