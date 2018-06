Nikkei begint hoger aan nieuwe week

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent in de plus op 22.804,04 punten. Vooral de voedingsbedrijven en farmaceutische concerns, die als defensieve beleggingen worden gezien in onzekere tijden, waren in trek bij beleggers.

Tokyo Electric Power ging 0,6 procent omhoog. De verkiezing van Hideyo Hanazumi als nieuwe gouverneur van de regio Niigata wordt als positief gezien voor de heropening van de kerncentrale Kashiwazaki-Kariwa. Zijn voorganger was tegen het herstarten van de kernreactoren, die waren gesloten na het drama in Fukushima in 2011.

De andere beurzen in het Verre Oosten gingen ook overwegend omhoog. De Hang Seng-index in Hongkong dikte tussentijds 0,3 procent aan en de Kospi in Seoul klom 0,7 procent. De beurs in Shanghai daalde 0,8 procent na een sterker dan verwachte stijging van de Chinese producentenprijzen in mei. In Australië was de beurs gesloten vanwege een nationale feestdag.