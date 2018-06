Intertrust benoemt hoofd strategie

De Ier Nolan neemt de functie per 15 juni in. Hij werkte eerder voor Philips en meer recent bij telecombedrijf Veon. Daarnaast is hij president-commissaris bij textielbedrijf Vlisco. De Brit Canenti gaat zijn functie per 18 juni uitoefenen. Hij werkte eerder bij Virtu Financial.

