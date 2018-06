Beursupdate: financials duwen Damrak naar dikke winst

De AEX-index noteerde 0,9% hoger op 564,8 punten. De Midkap sloot 0,4% hoger op 803,6 punten.

De beurs in Parijs sloot vrijwel onveranderd, terwijl Frankfurt 0,6% aandikte en Londen er 0,9% bij kreeg.

Op Wall Street noteerde de Dow Jonesindex vrijwel onveranderd ten tijde van het slot in Europa.

De stemming werd gesteund door een interview in de Italiaanse pers, waar minister van Financiën Giovanni Tria verklaarde dat de nieuwe Italiaanse regering de economische groei wil vergroten zonder het begrotingstekort te laten oplopen. Tria zei ook dat Italië geen plannen heeft om uit de euro te stappen.

Beleggers bleken niet onder de indruk van het mislukken van de tweedaagse G7-top in Quebec. Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, benadrukte dat van te voren in de markt al rekening werd gehouden met dit scenario.

Tom Straver, analist bij Lynx, stelt eveneens dat er bij beleggers weinig werd verwacht van de G7-top gelet op de eigenzinnigheid van Trump.

Deze week zijn alle ogen gericht op de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve. De Fed zal zo goed als zeker komende woensdag de rente met 25 basispunten gaan verhogen. De ECB zal mogelijk een tipje van de sluiter kunnen gaan lichten over de afbouw van het bestaande opkoopprogramma van staatsobligaties. Volgens Straver bestaat het risico dat de ECB gaat aankondigen om de monetaire stimulering sneller af te gaan bouwen dan de markt verwacht.

Verder zal het onderonsje tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dat morgen op de agenda staat, eveneens nauwlettend worden gevolgd.

In de grotendeels groengekleurde AEX hadden de financiële waarden de wind in de rug, mede gesteund door de animo om mee te doen met de beursgang van betalingsdienstverlener Adyen aanstaande woensdag. De vastgestelde emissieprijs van €240 ligt aan de bovenkant van de voorgestelde bandbreedte. Daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op €7,1 miljard.

ING ging aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 2,2%. Verzekeraar NN kreeg er 1,8% bij en ABN Amro steeg 1,4%.

Unibail Rodamco moest 1,3% afstaan en was daarmee de grootste daler in de AEX-index. Jefferies is de winkelvastgoedbelegger weer gaan volgen en gaf het advies ’houden’ af.

In de Midkap stond metalenbedrijf AMG bovenaan met een winst van 1,8%.

Air France-KLM zakte 0,4%. Het personeel van Air France gaat opnieuw staken als er geen oplossing komt voor de impasse in de cao-onderhandelingen.

