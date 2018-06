LeasePlan voorkeurspartner Fiat Chrysler

De samenwerking richt zich met name op het midden- en kleinbedrijf. LeasePlan gaat diensten aanbieden in twaalf kleinere markten in onder meer Scandinavië, Centraal- en Zuid-Europa.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik