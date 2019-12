’Beursbedrijven onwetend over nieuwe cijferregels’

ESEF, voluit European single electronic format, is een nieuw format voor jaarrekeningen dat beursgenoteerde ondernemingen vanaf boekjaar 2020 moeten gebruiken. De AFM wilde weten hoe ver deze ondernemingen zijn met de invoering van ESEF en zette bij 163 bedrijven vragen uit. Ongeveer 45 procent van de ondernemingen reageerde op de vragenlijst van de toezichthouder.

Uit de reacties blijkt onder meer dat een aantal ondernemingen helemaal niet wist van de ESEF-verplichting. Sommige bedrijven verwachten daarnaast hiervoor grote investeringen te moeten doen in software. Ook zou er grote behoefte zijn aan een kennisbijeenkomst over dit onderwerp. De AFM geeft aan dat die er in februari of maart ook zal komen, in samenwerking met onder meer de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants NBA.