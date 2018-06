Elliott kritisch over fusie ThyssenKrupp-Tata

In de brief wijst Elliott op het verschil in prestaties bij de Europese staaldivisies van ThyssenKrupp en Tata. De winst van ThyssenKrupp stijgt terwijl die van Tata juist daalt. Als de fusie onder de huidige omstandigheden doorgaat dan zou dat een misser van 1,9 miljard euro voor ThyssenKrupp betekenen, aldus de investeerder. Het Amerikaanse Elliott vindt wel dat de samenvoeging zinvol is gezien de consolidatie in de Europese staalsector.

In mei werd bekend dat Elliott een belang heeft genomen in ThyssenKrupp. Naar verluidt deelt grootaandeelhouder Cevian Capital met 15 procent van ThyssenKrupp de mening van Elliott wat betreft de deal met Tata. Cevian zou willen dat het concern uit Essen een compensatie van wel 2,5 miljard euro krijgt van Tata als de transactie door wordt gezet.

Knoop

Er wordt al lange tijd onderhandeld tussen ThyssenKrupp en Tata over de geplande samenvoeging van de Europese activiteiten. Vorige maand liet ThyssenKrupp nog weten spoedig met een definitief besluit te zullen komen over de transactie. Mogelijk kan voor eind juni de knoop doorgehakt worden. Overigens heeft topman Hiesinger zijn lot verbonden aan het slagen van de deal met Tata.

Bij de ondernemingsraden, werknemers en vakbonden bij ThyssenKrupp en Tata in IJmuiden waren er ook zorgen over de deal, vooral vanwege banenverlies. De bedrijven verwachten dat er 400 miljoen tot 600 miljoen euro aan kostenbesparingen te behalen vallen door het schrappen van 4000 arbeidsplaatsen. In Nederland heeft Tata een principeakkoord bereikt met de bonden over de fusie, nadat duidelijk werd dat hier er hoogstens vierhonderd arbeidsplaatsen verdwijnen.