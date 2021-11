Premium Het beste van De Telegraaf

Column: gaat China all-in met 3 biljoen dollar?

Door Joost Derks

De renminbi loopt de laatste tijd wel heel stevig op. Laat China de munt eindelijk volwassen worden, zet het land straks de enorme vreemde valutareserves in om de rally af te remmen, of is er meer aan de hand?