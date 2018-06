Fiscaal klimaat houdt buitenlandse investeerders niet tegen

Dat blijkt uit het de Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2018 van accountants- en adviesorganisatie EY. Daarin scoort Nederland boven het Europees gemiddelde. Amsterdam staat zelfs in de top-5 aantrekkelijkste Europese steden om in te investeren.

Om Nederland concurrerend te houden vinden buitenlandse investeerders dat innovatie en de hightech sectoren ondersteund moet worden. Ook moet er geïnvesteerd worden in kennis en moeten beginnende bedrijven, zogeheten startups, gestimuleerd worden. ,,Startups zijn de aandrijvers van innovatie”, legt Ingrid Allemekinders, partner bij EY uit.

Kennis en innovatie

De sterke punten van Nederland zijn de hoge kwaliteit van leven, de goede bereikbaarheid en goede spoor- en wegverbindingen en het hoge opleidingsniveau van werknemers. De zwakste punten van het Nederlandse vestigingsklimaat zijn volgens buitenlandse investeerders: de hoge arbeidskosten, inflexibele arbeidsmarkt en het fiscale klimaat. De drie negatieve punten weerhouden bedrijven uit het buitenland niet om zich hier te vestigen.

,,Een goed fiscaal klimaat helpt natuurlijk wel”, zegt Allemekinders. ,,Maar je kunt inderdaad zeggen dat investeren in kennis en innovatie effectiever is dan in belastingverlaging. Het probleem is dat Nederland vaak precies de belastingegels van Brussel kopieert. Zo wil Brussel versobering van de renteaftrek. Dat zorgt voor onzekerheid onder internationale investeerders.”

Daling investeringen

Hoewel Nederland zijn investeringsklimaat fors ziet versterken is het aantal buitenlandse investeringsprojecten afgelopen jaar met 17 procent gedaald tot 339, goed voor 8.500 banen. ,,2016 was dan ook een ongebruikelijk topjaar”, legt Allemekinders uit. ,,We zitten nu weer iets boven het niveau van 2015. Dat was ook een heel goed jaar.”

De investeringsprojecten veranderen snel. Waar die tot op heden vooral om marketing en de vestiging van hoofdkantoren ging, verwachten buitenlandse ondernemers in de toekomst vooral in digitale initiatieven en innovatie te gaan investeren.