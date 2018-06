’Brazilië wordt wereldkampioen’

Goldman Sachs heeft bij elke WK-wedstrijd berekend wat de statistische score zal zijn, waaraan een uitgebreid bestand met gegevens vanaf 2005 ten grondslag ligt. De prestaties van de elftallen bepalen 40% van de uitkomst. Nog eens 25% is afhankelijk van de individuele spelers. Verder is onder meer gekeken naar recente uitslagen.

De bank concludeert dat Brazilië duidelijk het beste team heeft. Wel zouden Spanje, Duitsland en België betere spelers hebben. Brazilië heeft 18,5% kans wereldkampioen te worden. Voor Frankrijk en Duitsland is dit 11,3% respectievelijk 10,7%.

’Duitsland tweede’

Onze oosterburen zouden weliswaar een iets beter team hebben, maar presteerden recent minder goed. Frankrijk heeft wel de pech Brazilië in de halve finale te treffen, indien beide teams de verwachtingen waarmaken. Voor Duitsland geldt dit pas in de finale, waardoor de statistisch meest waarschijnlijke uitkomst is dat Duitsland tweede en Frankrijk derde wordt.

Belgen en Nederlanders die België een warm hart toedragen, hoeven niet te wanhopen. De Rode Duivels hebben 8,2% kans om wereldkampioen te worden. Iets minder dan Portugal, maar meer dan Engeland, Argentinië en Spanje.

Eerder kwam de Zwitserse bank UBS tot de conclusie dat Duitsland de belangrijkste kanshebber voor de wereldtitel is.