Britse discounter Poundworld staat op omvallen

Door de financiële problemen komen meer dan 5000 banen op de tocht te staan. De retailer laat aan de Britse zakenkrant Financial Times weten dat er op dit moment geen sprake is van ontslagen of sluitingen van vestigingen.

Poundworld kampt met teruglopende verkopen en stijgende kosten. De problemen werden het afgelopen weekend nijpender, nadat de Amerikaanse eigenaar TPG er niet in was geslaagd kopers voor de keten te vinden. Deloitte blijft zoeken naar een nieuwe eigenaar voor de 335 discountwinkels. Daarbij bestaat ook de mogelijkheid dat slechts een deel van Poundworld wordt verkocht.