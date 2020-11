Ontevreden over je online bestelling? Dit zijn je rechten

Pakketjes klaar voor transport in het sorteercentrum van PostNL in Sassenheim Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Kopen, kopen, kopen, dat is in veel huishoudens de komende weken het motto. Eerst krijgen we eind november de overgewaaide koopfeestjes Black Friday en Cyber Monday, daarna komen Sinterklaas en de Kerstman er alweer aan. Door corona zullen meer mensen dan ooit online toeslaan. Wat zijn dan je rechten?