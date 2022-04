Oorlog tempert vreugde over recordjaar bloemenveiling FloraHolland

Dat blijkt uit het vrijdag gepresenteerde jaarverslag van de bloemenveiling. De omzet kwam afgelopen jaar uit op ruim €5,6 miljard, een stijging van 21% ten opzichte van 2020. Waar het bedrijfsresultaat in coronajaar 2020 nog €5,8 miljoen in de min uitkwam, was dat in 2021 €6,5 miljoen in de plus.

De enorme omzetsprong kwam vooral tot stand door goede prijzen. Afgelopen jaar verhandelde FloraHolland 11,7 miljard producten. Dat is 3% meer dan in 2020. De prijs per verhandeld stuk steeg 17% tot 48 eurocent.

De euforie van 2021 is door de oorlog in Oekraïne dit jaar wel getemperd, schrijft Steven van Schilfgaarde in het jaarverslag. „Dat komt door het terugvallen van een deel van de vraag en de enorme stijging van de energieprijzen als gevolg van het conflict. Het is zeer onzeker wat dit voor consequeties gaat hebben voor het aanbod en de prijsontwikkeling van sieerteeltproducten voor 2022 maar ook op een wat langere termijn.”

Door de hoge gasprijzen laten veel telers een deel van hun kas leeg staan. Daarnaast is Rusland een erg belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse sierteeltsector.