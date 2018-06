Gipsmaker Knauf koopt concurrent USG

Volgens Knauf en USG is Berkshire Hathaway al akkoord met de overname. Het investeringsvehikel van Warren Buffett speelde een belangrijke rol omdat dat bedrijf de USG-top onder druk zette toch de onderhandelingen met Knauf aan te gaan.

Knauf betaalt 44 dollar per aandeel USG. Daarvan is 43,50 dollar in contanten en 0,50 dollar in de vorm van een speciaal dividend. Dat wordt uitbetaald zodra de aandeelhouders de deal hebben goedgekeurd.