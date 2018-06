Kunstdiamant bedreigt diamantairs

Dat constateert ABN Amro Economisch Bureau maandag na onderzoek van de sector.

Een duidelijk signaal voor de omslag in deze luxe markt is volgens econoom Georgette Boele de lancering per 29 mei van zo’n laboratoriumdiamant bij De Beer, veruit de grootste leverancier en traditioneel een vernieuwer in deze sector.

De Beer stapte onder druk van leveranciers die uitsluitend met deze goedkope stenen werken over. Het blijft niet bij een experiment: het juwelenmerk lanceerde meteen een eigen lijn, de Lightbox, met stenen die vaak 40% goedkoper zijn.

Grotere onzekerheid

De markt zal de komende tijd door deze stenen een grote onzekerheid krijgen. Veel producenten staan voor de stap om te beslissen welke richting ze met de diamanten op willen, aldus ABN Amro.

De keuzes van de diamanthuizen heeft grote gevolgen voor de leveranciers in deze sector. ,,De consument is de winnaar”, concludeert de analist voor diamanten en edelmetalen bij de bank.

De traditionele mijnbouwers en diamantairs die de originele diamanten als ‘echt’ promoten verliezen terrein. Hun marktleiderschap is bedreigd door de makers van de labo-diamant.

Aanvankelijk werden de originele diamanten extra gewaardeerd toen partijen steentjes werden gemengd met kunstdiamanten.

Vervalsingen gevonden

Met de komst van steeds verfijndere sorteermachines, die geperste stenen er vrijwel allemaal uit halen, is die vrees afgenomen.

Maar de lagere prijzen hebben consumenten inmiddels niet onberoerd gelaten. Het is een trend die daarmee nog lang gevolgen krijgt, voorziet ABN Amro.