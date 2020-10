’Grootschalige duurzame landbouw economisch onhaalbaar’

Dat stelt toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van onderzoek door de Wageningen Economic Research (WER) naar prijsontwikkeling van zes biologische producten: melk, uien, tomaten, witte kool/zuurkool, peren en varkensvlees. Landbouwminister Carola Schouten wil weten of de hogere productiekosten in de biologische landbouw worden gedekt door de opbrengsten, aldus bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de ACM. „Dat lijkt voor vijf van de zes onderzochte producten inderdaad het geval.”

Wel vinden boeren en tuinders de onzekerheid over steeds veranderende productie-eisen en de kosten van de omschakeling een grote hindernis om biologisch te boeren. Daarnaast mag een boer die de stap van reguliere naar biologische landbouw zet, zijn producten pas na twee tot drie jaar ook als ’biologisch’ op de markt brengen, terwijl hij wel met hogere kosten zit.

Weinig afzetmogelijkheden

Boeren en tuinders hikken ook aan tegen de geringere opbrengst en de beperkte afzetmogelijkheden zowel in binnen- als buitenland. „Er is op dit moment nog te weinig vraag, waardoor grootschalige omschakeling naar meer duurzame productie economisch gezien nu niet haalbaar is”, zegt Snoep.

Dat grootschalige omschakeling economisch niet haalbaar is, is een grote tegenvaller voor de minister. Het biologische deel van het landbouwareaal blijft al jaren steken rond de 4%, waarmee Nederland in Europa onderaan bungelt. De Europese Unie streeft ernaar dat in 2030 op een kwart van de landbouwgrond biologisch wordt geboerd.

De ACM zal op verzoek van Schouten jaarlijks een prijsmonitor doen. Die ging over de periode 2017-2018 en keek naar de vraag of boeren die zijn omgeschakeld hun hogere productiekosten konden terugverdienen. Hiermee moet een duidelijk beeld ontstaan of en hoe de markten werken en welke obstakels er zijn richting duurzamere productie.