Techreus Xiaomi noteert fors verlies

Het kwartaalverlies werd genoteerd op een omzet van ruim 4,5 miljard euro. Xiaomi verkoopt naast smartphones allerlei consumentenelektronica van actiecamera's tot stofzuigrobots en drones, maar ook elektrische scooters. Die alternatieve inkomstenbronnen waren goed voor bijna een derde van de omzet.

Xiaomi is in Europa nog betrekkelijk onbekend, maar timmert in eigen land en in India zo stevig aan de weg dat het bedrijf nu inmiddels op een waarde van 100 miljard dollar wordt geschat. Die waardering komt voort uit de beursgang, waarmee het zo'n 10 miljard dollar wil ophalen.

Dit jaar heeft Xiaomi voor het eerst aan Europa gesnuffeld door winkels te openen in onder meer Parijs en Barcelona. Het bedrijf heeft ook Amerikaanse ambities en wil met zijn relatief goedkope smartphones de concurrentie aangaan met Apple.