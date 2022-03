Oekraïne geeft opnieuw zeldzame oorlogsobligatie uit in strijd tegen Rusland

Premium Financieel

Column: gemeentepolitiek met elke decentralisatie nóg belangrijker

Over acht dagen gaan we weer naar de stembus, om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Gewetensvraag: weet u al op wie u gaat stemmen? En welke partijen hebben de afgelopen vier jaar in uw gemeente het college gevormd? Met schaamrood op de kaken: ik woon in de mooiste stad van het land, maar toen ik ee...