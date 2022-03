Binnenland

Geëmotioneerde Gündoğan ontkent ’tik op billen’ bij medewerkster: ’Ik ga door een hel’

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan raakte na het kort geding, dat zij bij de rechtbank Amsterdam aanspande tegen haar partij Volt Nederland, emotioneel over de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Met tranen in haar ogen: „Wat als mijn zoontje, die nu vijf is, over een paar jaar vraagt wat ...