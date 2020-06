Hello Kitty-oprichter gaat op zijn 92e met pensioen

Tsuji leidt zijn bedrijf in cadeauartikelen al zestig jaar. Het werd vooral een succes toen het schattige karakter Hello Kitty, een kat-achtig karaktertje met een strik, werd ontworpen.

Miljardenbusiness

Hello Kitty-producten worden inmiddels in 130 landen verkocht en hebben miljarden dollars opgebracht. De laatste jaren gaat het echter niet goed. Vooral in Japan is ’schattig’ niet meer zo in trek.

Het is aan Tomokuni Tsuji, de 31-jarige kleinzoon van Tsuji, om het bedrijf nieuw leven in te blazen. De zoon van Tsuji stierf in 2013 aan een hartaanval.