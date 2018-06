Kamer wil meer grip op fiscus

De Kamer overweegt al jaren om de fiscus naar zich toe te trekken en de dienstdoende staatssecretaris van Financiën veel meer op de vingers te kijken. Tot nu toe hielden de coalitiepartijen telkens die boot af, maar nu ook onder het huidige kabinet de puinhopen zich blijven opstapelen, lijkt de maat vol.

Vandaag is er nog een korte hoorzitting over de voortgang van het Investeringsprogramma en morgen zal de Kamer vervolgens staatssecretaris Snel (Financiën) erover bevragen. Onlangs schreef de D66’er al in een brief aan de Kamer dat ’het toepassen van de grootprojectstatus op de ICT kan helpen bij het verbeteren van de grip op ICT’.

Kiezen op elkaar

Inmiddels hebben de Kamerleden ook al met elkaar een extra procedurevergadering donderdag ingepland over ’informatievoorziening over de Belastingdienst’, waarmee erop vooruit lijkt te worden gelopen dat daar inderdaad wordt afgekaart wat het ’groot project’ zal behelzen.

Maar tot die tijd houden de coalitiepartijen hun kiezen op elkaar over de mogelijkheid van een grootprojectstatus. „We moeten goed kijken naar de afbakening, het moet namelijk wel iets toevoegen”, schetst D66-Kamerlid Van Weyenberg zijn voorwaarden.

PvdA-Kamerlid Nijboer heeft net als de rest van de oppositie voor zichzelf de knoop al wel doorgehakt. „We hebben nog niet het zicht dat het beter is geworden”, zegt hij over de puinhoop bij de fiscus „Ook schort het nog aan informatie die naar de Kamer komt. Dat lijkt me alle reden dat er continu aan het parlement verantwoording moet worden afgelegd.”

Fiscaal voordeel

Afgelopen week bleek weer eens dat de chaos bij de Belastingdienst zo groot is dat staatssecretaris Snel bij zijn eigen wetsvoorstellen stuit op de fiscus die de plannen niet uit kan voeren. Het gaat om een reparatiewet voor de problemen bij de fiscale eenheid, een constructie waarbij alleen Nederlandse bedrijven rente af mochten trekken als zij geld uitleenden van een moeder- aan een dochterbedrijf. Dat leverde bedrijven uit ons land een aardig fiscaal voordeel op, maar het Europees Hof van Justitie bepaalde dat bedrijven uit andere landen hier ook gebruik van moeten kunnen maken.

Die beslissing zou de staatskas jaarlijks €400 miljoen gaan kosten, dus besloot de staatssecretaris om snel de wet aan te passen. Maar in een bijlage bij het wetsvoorstel zet de Belastingdienst grote vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van die aanpassingen. Die vergt namelijk het nodige gespecialiseerde personeel en het gebrek daaraan is naast de gammele ict het grootste probleem van de fiscus.

Eerder hapering

Sommige gedeeltes van de wetswijzigingen zijn wel uitvoerbaar voor de Belastingdienst, maar pas vanaf 2019. En één onderdeel van de aanpassingen wordt door de Belastingdienst beoordeeld als ’niet uitvoerbaar’. De fiscus schrijft: „De handhaving van deze maatregel is zeer specialistisch werk. Deze capaciteit is op dit moment zeer beperkt beschikbaar binnen de Belastingdienst. Naar verwachting zal deze capaciteit ondanks werving de eerste jaren ook niet beschikbaar komen.”

Het is niet de eerste keer dat de fiscus nieuwe regeringsplannen niet uit kan voeren. Het invoeren van de dieselheffing, gepland voor 2019, moest al met een jaar uitgesteld worden door systeemproblemen. Daarnaast waren er de problemen bij de erf- en schenkbelasting, waarvan alle aanslagen handmatig moeten worden afgewerkt door falende systemen.

Slecht nieuws verstopt

Fiscalist Michiel Spanjers begrijpt dat de Tweede Kamer erop aanstuurt om van de Belastingdienst een groot project te maken. „Ik snap wel dat de Kamer op het gebied van informatievoorziening de teugels aan wil trekken. Ze zijn niet goed geïnformeerd over de staat van de Belastingdienst. Dat slecht nieuws wordt verstopt in een halfjaarrapportage of een brief die op Koningsavond vlak voor het begin van het reces wordt verstuurd, getuigt niet van échte openheid en transparantie.”