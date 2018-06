Pomphouders zijn Fastned beu

,,Fastned mag 200 elektrische oplaadstations aanleggen, maar benzinestations mogen ook vergunningen daarvoor aanvragen. Dat wist Fastned van tevoren’’, zegt Gabriëlle Pielage van de VPR, de belangvereniging van zelfstandige ondernemers met een tankstation langs de snelweg.

Ook wil het laadpalenbedrijf winkeltjes bij hun elektrische station neerzetten om koffie en broodjes aan te kunnen bieden. Maar dat is helemaal tegen het zere been van de tankhouders die zeggen dat Fastned afspraken met de overheid schendt en dat een shop helemaal niet in de vergunning zit. ,,Ook dat wist Fastned’’, zegt Pielage.

Verloren rechtszaken

Maandag probeerde Fastned in hoger beroep wederom de Staat te bewegen individuele benzinestation te verbieden elektrische oplaadstations te bouwen. Tot nu heeft het bedrijf van oprichter Bart Lubbers, de zoon van de onlangs overleden ex-premier van Nederland, echter vrijwel alle rechtszaken verloren.

,,Ik denk dat het duidelijk is. Fastned kreeg in 2011vergunningen om laadpalen aan te leggen. De overheid wilde dat graag, maar de grote oliemaatschappijen zagen er weinig in. Nu willen ze dat ineens wel. Fastned procedeert de exclusieve rechten te behouden’’, zegt advocaat Leon Mensink van advocatenkantoor WithagenMensink.

Koffie en broodjes

Ook wil Fastned graag koffie en broodjes kunnen aanbieden bij de elektrische stations. ,,Maar dat wordt waarschijnlijk een andere rechtszaak’’, zegt Mensink. ,,Maandag hebben we bepleit dat als wij geen winkeltje mogen hebben, de benzinestations geen laadpalen mogen plaatsen.’’

Een snellaadstation van Shell en Fastned dicht bij elkaar langs de A12. Ⓒ foto ANP

De concurrentie wordt steeds heviger voor het in de penarie zittende Fastned. Net als tankstations is ook Shell bezig in rap tempo elektrische oplaadvestigingen te bouwen. Ook is het thuis opladen veel goedkoper dan bij Fastned. Het bedrijf van Lubbers moet het hebben van goedgelovige geldschieters. De cijfers zijn echter dramatisch.

Opnieuw verlies

Fastned haalde in 2017 bij voornamelijk particulieren €20 miljoen op. Dit jaar denkt Fastned daar €30 miljoen aan kapitaal te kunnen vergaren. Maar het bedrijf verliest geld als water. In 2013 voorspelde Fastned nog in 2015 winstgevend te zijn. Maar in 2017 werd, net als over 2016, een verlies van €5 miljoen geleden op een omzet van een €531.000.