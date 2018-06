Jan Maarten Slagter

Het waren zomaar twee nieuwsberichten uit de afgelopen week. Er is een goede kans dat de Europese Centrale Bank aanstaande donderdag bekend maakt het obligatie-opkoopprogramma, waarmee het maandelijks €30 miljard in de markt steekt, op afzienbare termijn te staken. De Britse regering verkocht vorige week 7,7% in Royal Bank of Scotland (RBS) voor ruim € 2,8 miljard.