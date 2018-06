ForFarmers doet overname in België

Voeders Algoet is gevestigd in Zulte en goed voor een jaaromzet van circa 40 miljoen euro. De onderneming verkoopt ongeveer 150.000 ton mengvoer aan varkenshouders en rundveehouders. De huidige directie en 22 medewerkers van Voeders Algoet vormen onderdeel van transactie. Ook neemt ForFarmers twaalf bulkwagens over, waarmee het bedrijf zijn eigen transportactiviteiten in België start.

De overname moet nog worden goedgekeurd door de Belgische autoriteiten. Naar verwachting zal de transactie in de tweede helft van dit jaar worden afgerond.