Column: Zal Deutsche Bank herrijzen?

De koers van het aandeel bevond zich al jaren in een neerwaartse trend. Waar voor Deutsche Bank voor het uitbreken van de kredietcrisis in 2007 nog een koers van ruim 88 euro op de borden prijkte, bereikte de koers onlangs een dieptepunt van ruim 9 euro. Met deze nieuwe bodem werd zelfs de laagste stand van 2009, in de meest donkere dagen van de crisis, neerwaarts doorbroken. Destijds bleef de koers van het aandeel op 13 euro steken om vervolgens enigszins te herstellen.

Icoon in verval

Wat is er allemaal misgegaan op het hoofdkantoor in Frankfurt? Net als diverse andere Europese banken was Deutsche Bank er alles aan gelegen om mee te kunnen spelen met de grote jongens van Wall Street. Er werd een blik financiële ‘genieën’ opengetrokken. Die investeerden volop in complexe financiële producten. Deze leverden Deutsche Bank weliswaar torenhoge winsten op, maar brachten ook enorm hoge risico’s met zich mee. Bovendien raakten tal van handelaren van de bank verzeild in schandalen rond fraude met rentetarieven, de goudprijs of witwasoperaties voor Russische klanten. Vorig jaar moest Deutsche Bank nog bijna 7 miljard euro aftikken om in de Verenigde Staten te ontkomen aan een onderzoek naar fraude rond rommelkredieten.

Onder curatele van de Fed

Waar andere banken saneerden en de balansen en koersen zich met het gunstige economische tij mee herstelden van de zwaarste financiële crisis van de laatste tachtig jaar bleef het bij Deutsche Bank maar rommelen. Het (voorlopige) dieptepunt kwam onlangs in een soort tweetrapsraket. Eerst omschreef de Federal Reserve de toestand van Deutsche Bank in de Verenigde Staten als bedenkelijk. In Fed-jargon is dat een van de laagste klassen om de gezondheid van een bank weer te geven.

Deze actie van de centrale bank bracht de bank extra in beeld bij andere Amerikaanse toezichthouders en volgde het tweede deel van de tweetrapsraket. De FIDC, de overheidsinstelling die de spaargelden beschermt en tevens toeziet op de bankensector, plaatste Deutsche Bank prompt op haar lijst met probleembanken. Deutsche Bank moet nu nagenoeg iedere beslissing met betrekking tot de Amerikaanse activiteiten eerst aan de lokale toezichthouders voorleggen. Deutsche Bank is daarmee feitelijk door de Fed onder curatele gesteld. In reactie hierop daalde de koers van het aandeel nog eens met 7 procent.

Een derde van boek waarde

Het eens zo machtige Deutsche Bank heeft nu nog maar een marktwaarde 20 miljard euro. Ter vergelijking, de ING is op de beurs 50 miljard euro waard. De koersval van het aandeel heeft er inmiddels aardig ingehakt. Zo wordt Deutsche Bank verhandeld op een boekwaarde van 0,32, waar de Nederlandse grootbanken voor één keer de boekwaarde van eigenaar wisselen. Aan de nieuwe topman Christian Sewing is het de taak om Deutsche Bank er bovenop te helpen. Hij heeft al aangekondigd dat 2018 een jaar wordt met flinke herstructureringskosten. Beleggers zagen dit als een verkapte winstwaarschuwing. In een nieuwe drastische afslankoperatie met als doel het rendement op te krikken haalt Deutsche Bank een streep door een op de tien banen. Ook trekt Deutsche Bank zich na een aantal mislukte avonturen op Wall Street grotendeels terug uit de Amerikaanse handel in aandelen. De top van de bank verklaarde verder dat bestuurders en voormalig bestuurders tientallen miljoen aan bonussen ‘vrijwillig’ hebben terugbetaald.

Too big to fail

Moeten de overgebleven aandeelhouders van Deutsche Bank zich zorgen maken over een totale deconfiture? Dat lijkt voorlopig iets te negatief gesteld, al heeft financieel topman von Moltke van Deutsche Bank al aangegeven dat de opbrengsten in het lopende kwartaal wederom lager zullen zijn dan een jaar geleden. De vicieuze cirkel zou nog altijd niet doorbroken zijn. Maar, juist de indirect uitgesproken verwachting dat in het uiterste geval redding door de Duitse overheid niet uitgesloten wordt, draagt eraan bij dat een dergelijke operatie waarschijnlijk nooit nodig is. Er gaan ook geruchten rond dat president-commissaris Achleitner van Deutsche Bank verkennende fusiegesprekken heeft gevoerd met aandeelhouders van Commerzbank. Het zou een enorme kostenbesparing kunnen opleveren. Of er een oplossing is en wat die zou moeten worden zal de toekomst leren. Het is in alle gevallen de vraag wat er voor beleggers in het aandeel overblijft…

Auteur heeft privé geen positie in Deutsche Bank, cliënten van Fintessa evenmin.

Martine Hafkamp is algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer