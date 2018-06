Beursverslag: Shell onderaan op lager Damrak

De AEX-index eindigde 0,3% lager op 563 punten. De AMX won 0,1% op 804,2 punten.

De Duitse DAX steeg 0,1%. De Franse CAC40 steeg 0,4%, de Londense FTSE 100 verloor 0,2%.

Op Wall Street koerste de Dow Jonesindex ten tijde van het Europese slot 0,1% lager.

Europese beleggers trokken zich aanvankelijk op aan de overeenkomst die de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vanochtend ondertekenden.

„Elke dag is er een nieuwe show”, relativeerde Cees Smit van Today’s. „Vandaag is het de Kim & Trump-show die als een soufflé inzakt. Er is niet echt iets uitgekomen waar we allemaal wat aan hebben.” Volgens Smit wordt de stemming gedrukt door opmerkingen van IMF-topvrouw Christine Lagarde naar aanleiding van de mislukte G7-top. „De wolken aan de horizon, die wij al zes maanden geleden signaleerden, worden donkerder en donkerder”, aldus Lagarde tijdens een persconferentie in Berlijn. Volgens haar nemen de risico’s voor de wereldeconomie toe doordat grote industrielanden in een handelsoorlog verzeild dreigen te raken.

Beleggers kijken ook naar naar de aanstaande bijeenkomsten van de centrale banken. Met welke toelichting komt Fed-voorzitter Jerome Powell morgenavond op zijn besluit om de rente te verhogen? Want dat deze omhoog gaat, is nagenoeg zeker. En donderdagmiddag zal ECB-topman Mario Draghi vermoedelijk iets loslaten over het obligatieopkoopprogramma na september. Tot dan koopt de Europese Centrale Bank maandelijks voor €30 miljard op.

Op het Damrak ging het Franse kabelbedrijf Altice aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 1,1%. Bierbrouwer Heineken kreeg er 0,9% bij.

Ook verzekeraar ASR (+0,9%) en supermarktbedrijf Ahold (+0,8%) waren gewild.

Industrieel toeleverancier Aalberts Industries steeg 0,7%, na een positief rapport van zakenbank Kepler Cheuvreux.

Philips noteerde 0,1% lager. De Turkse mededingingsautoriteit is een onderzoek begonnen naar Philips en Türk Philips Ticaret. Een voorlopig onderzoek geeft voldoende aanknopingspunten voor een officieel vervolg, zo maakt de waakhond bekend.

Beurszwaargewicht Shell drukte op de AEX-index met een daling van 1,3%, nadat oliekartel OPEC onzeker bleek over de vraag naar olie in de tweede helft van het jaar. Een vat Brentolie stond bijna onveranderd op $76,39.

Bij de middelgrote fondsen blonk chemicaliëndistributeur IMCD met een winst van 3,1% uit, op de aangekondigde overname van de Amerikaanse branchegenoot Horn die vorig jaar $276 miljoen omzette.

Smallcap ForFarmers steeg 3,3%, in reactie op de aankoop van een Belgisch veervoerbedrijf voor €14 miljoen.

Avantium kreeg 1,9% bij. Het chemisch technologiebedrijf is begonnen met de bouw van een nieuwe demonstratiefabriek.

Op de lokale markt won DGB 2,2%, op het nieuws dat Geert Schaaij zijn belang vrijwel volledig heeft afgestoten.

