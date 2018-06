'Belgische overname ForFarmers biedt meerwaarde'

De prijs die ForFarmers betaalt, zeven keer de ebitda van Voeders Algoet of circa 14 miljoen euro, noemen de KBC-marktvorsers ,,zeer redelijk''. De combinatie ForFarmers-Voeders Algoet is het op een na grootste veevoederbedrijf op de Belgische markt. Een dergelijke consolidatie is volgens KBC nodig voor een gezonde landbouwsector in België op de lange termijn.

Na de deal met Tasomix in Polen en de overname van Voeders Algoet, moet ForFarmers niet op zijn lauweren rusten, vinden de KBC-analisten. Zij denken dat het veevoederbedrijf meer overnames moet doen.

Kepler Cheuvreux-analisten wijzen erop dat ForFarmers actief op zoek is naar overnamemogelijkheden op markten met weinig groei, zoals België, Duitsland en waarschijnlijk ook het Verenigd Koninkrijk. De kenners zijn tevreden over de voorgenomen overnames omdat de prijzen daarvoor redelijk zijn. Voor de overname van Voeders Algoet wijst Kepler Cheuvreux specifiek op de kostenbesparingen die te behalen zijn.

KBC handhaaft zijn hold-advies, maar verhoogde dus wel zijn koersdoel. Kepler Cheuvreux heeft eveneens een hold-advies. Het koersdoel bedraagt hier 11,50 euro. Op de beurs stond het aandeel ForFarmers dinsdag rond 10.45 uur 4,6 procent in de plus op 11,92 euro.