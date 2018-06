Acties onvermijdelijk in grootmetaal

,,Het is voor FME niet mogelijk om onder deze voorwaarden te tekenen bij het kruisje. Dit zou de toekomstbestendigheid van de technologische industrie en daarmee de werkgelegenheid in gevaar kunnen brengen. FME kiest voor een goede cao die werknemers een toekomst biedt in deze snel ontwikkelende sector.”

FME biedt naar eigen zeggen een ruime loonsverhoging die in de pas loopt met andere cao’s die nu worden afgesloten. Het gaat om een loonsverhoging van 6,9% over een periode van 33 maanden.

Hoger loon nodig

De cao-onderhandelingen in de grootmetaal, goed voor zo'n 150.000 werknemers, zijn onlangs na vijf onderhandelingsrondes stukgelopen. Vakbonden en werkgevers kunnen het niet eens worden over het loon, zeggenschap over werktijden en scholing en ontwikkeling.

,,Het gaat economisch goed en de werknemers willen dat terugzien in een hoger loon en goede arbeidsvoorwaarden”, zei FNV-bestuurder Petra Bolster vlak voor het weekend.

FME erkent dat het economisch goed gaat, maar benadrukt dat dat geen garantie is voor de toekomst. ,,Met de Brexit, de invoerheffingen op staal en aluminium en een eventuele handelsoorlog in het vooruitzicht, zijn er veel onzekerheden in onze sector, ook gezien de grote diversiteit aan bedrijven en markten waarin onze ondernemers en hun medewerkers actief zijn.”