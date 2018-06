Van Haren stap terug in rechtszaak om rode zolen

Van Haren verliest met de uitspraak onverwacht een slag om de zaak die begon toen Louboutin in 2013 naar de rechter stapte. De winkelketen had in 2012 damesschoenen met hoge hakken en rode zolen verkocht, voor een paar tientjes. VanHaren pleegde daarmee volgens Louboutin inbreuk op zijn handelsmerk, dat hij in 2009 had gedeponeerd als Beneluxmerk. De schoenen van Louboutin zijn bekend om de hoge hakken met rode zolen en kosten honderden euro's.

Met de uitspraak gaat het Hof in tegen het advies van de advocaat-generaal, die meende dat de kleur niet los gezien kan worden van de vorm van de schoen. In Europa is het normaal niet mogelijk om de vorm vast te leggen als handelsmerk, indien die vorm wordt bepaald door de aard van het object. Het Hof oordeelde echter dat de zolen niet uitsluitend uit een vorm bestaan.

De rechtbank in Den Haag zal een oordeel gaan vellen met inachtneming van de uitspraak van het Europees Hof.

Persbureau ANP meldde eerder abusievelijk dat Van Haren in het gelijk was gesteld door het Europees Hof.