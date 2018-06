Column: Beursgang Adyen goed voor Nederland

Prinses Mabel, die al langer aandeelhouder bleek te zijn van Adyen, verdient trouwens € 131 miljoen aan de beursgang. Waarschijnlijk had haar overleden man, prins Friso, geld gestoken in Adyen. Het totale bedrijf wordt nu gewaardeerd op ruim € 7 miljard. Eigenlijk ben ik vooral blij voor Nederland dat zo’n winstgevend technologiebedrijf een beursgang maakt. Want Adyen speelt mee in de mondiale ‘eredivisie’.

Van Facebook tot L’Oréal

Adyen heeft klanten als Facebook, Uber, Netflix, Spotify en eBay maar ook easyJet, Microsoft en L’Oréal. Adyen maakt het voor deze bedrijven mogelijk dat de vele betaalsystemen die er wereldwijd zijn op een veilige wijze aan elkaar geknoopt worden. Adyen beheert dan alle betaalgegevens en faciliteert het betaalproces voor de bedrijven. Daardoor kan bijvoorbeeld ook de Chinese toerist die met WeChat in een winkel in de Amsterdamse PC Hooftstraat wil betalen zijn aankoop probleemloos doen. Adyen maakt het mogelijk.

Meegroeien met technologische revolutie

Adyen is daarmee een mooi voorbeeld van een succesvol en hoogtechnologisch Nederlands bedrijf. Daarvan zijn er wel meer. Maar Adyen heeft een behoorlijke omvang, met nu een omzet van ruim € 1 miljard. En de omzet zal naar verwachting de komende jaren fors groeien. Natuurlijk zijn er heus meer grotere bedrijven in Nederland. Maar er zijn nog niet zo heel veel grotere Nederlandse bedrijven die volledig meegroeien met de technologische revolutie die nu gaande is. Philips is natuurlijk een mooi voorbeeld. Philips heeft immers de transitie tot een medisch-technologisch bedrijf met succes doorgemaakt. Booking.com is ook een voorbeeld van een bedrijf dat volop meedoet met de technologische revolutie. En uiteraard ASML, dat machines maakt waarmee chipfabrikanten hun chips kunnen fabriceren. En vergeet ASM International en NPX niet, beide actief in de chipfabricage.

Mooi signaal

Het is naar mijn overtuiging heel belangrijk voor onze economie dat we meer van dergelijke bedrijven binnen onze landsgrenzen krijgen. Want de technologische revolutie gaat echt razendsnel. Als je mee wil blijven doen op het mondiale toneel, dan is technologie toch de kant waar je naartoe op moet schuiven. Daarom ben ik ook erg blij met ranglijsten als de jaarlijkse Deloitte Technology Fast 50, van snelst groeiende en meest innovatieve Nederlandse tech-startups. Daar zitten vaak de veelbelovende techbedrijven bij die in de toekomst een flinke impuls aan onze welvaart kunnen gaan geven. De winnaar van deze competitie was in 2013: Adyen… Daarom vind ik die beursgang van Adyen zo belangrijk: het geeft een signaal naar jonge entrepreneurs in Nederland. Als je hard werkt en inzet op nieuwe technologie, kan je in relatief korte tijd – Adyen bestaat circa 12 jaar – enorm succesvol worden.

Robert Schuckink Kool, Bright New World