ASML wint patentzaak van Nikon

Twee eerdere patenten over hetzelfde onderwerp zorgden er volgens de rechter voor dat het patent van Nikon niet vernieuwend was. De rechtbank kon evenwel alleen een uitspraak doen voor Nederland, terwijl het door Nikon aangehaalde patent ook geldig is in onder meer Frankrijk, Italië, Ierland en Duitsland. In Duitsland loopt ook een door Nikon begonnen procedure.

