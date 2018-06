’Maak financieel advies fiscaal aftrekbaar’

De staatssecretaris ontvangt deze oproep van het Verbond van Verzekeraars en adviseursorganisaties Adfiz en OvFD, schrijft vaknieuwssite am:web. De clubs wijzen erop dat voor het provisieverbod, waarin werd geregeld dat de advieskosten niet in de premie verwerkt mochten worden, een advies al ’fiscaal neutraal’ was.

Dit omdat de premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en lijfrentes al fiscaal aftrekbaar was. Omdat de advieskosten bij de premie in zaten, was het advies een onderdeel van de aftrekpost. Een voorstel om financieel advies aftrekbaar te maken, sneuvelde tijdens het formeren van kabinet-Rutte II.

Advies wenselijk

De organisaties wijzen Snel er nu op dat bijvoorbeeld 80% van de zzp’ers niet verzekerd is voor arbeidsongeschiktheid en dat driekwart van de mensen niet weet hoe hoog hun toekomstige pensioenuitkering is. De drempel om hier informatie over in te winnen ligt volgens de belangenclubs vooral bij de kosten. Bijna de helft van de Nederlanders vindt financieel advies te duur, blijkt uit onderzoek van het Nibud.

Daarom wordt er nu gevraagd om een stimulans uit de belastinghoek van de staatssecretaris. „Nu uit de evaluatie blijkt dat het wenselijk is om de toegang tot financieel advies te bevorderen, in belangrijke situaties rondom oude dag en arbeidsongeschiktheid, is het een geschikt moment om de fiscale behandeling van advies alsnog terug te brengen naar niveau van voor het provisieverbod. We zien ook goede mogelijkheden voor een (forfaitaire) aftrek voor advieskosten, waarbij goed gebruik kan worden gewaarborgd en aan wordt gesloten bij een goede geautomatiseerde verwerking door de Belastingdienst”, schrijven de organisaties.