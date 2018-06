Vrees voor stijging olieprijs

Dat concludeert zakenbank Jefferies op basis van voorraadonderzoek in aanloop naar de Opec-vergadering van 22 en 23 juni in Wenen.

Daar bespreken de Opec-lidstaten hoe ze hun productie, na de afbouw sinds begin vorig jaar, verder in balans kunnen brengen met de vraag. Wereldwijd is die volgens het oliekartel honderd miljoen vaten per dag.

Bekijk ook: OPEC ziet veel onzekerheid over olievraag

De inschatting van buffercapaciteit door Jefferies is niet de meest scherpe, andere zakenbanken denken dat de extra capaciteit voor calamiteiten onder 2% kan komen, met meer prijsstijgingen als gevolg. De voorraden circuleren rond een vijfjaarsgemiddelde.

Eisen VS

De grillige prijs van Brentolie ging naar $80 per vat door terugvallende voorraden. Saudi-Arabië heeft traditioneel de rol van ’swing producer’, de Opec-leider die met grote verhogingen en verlagingen de markt in balans probeert te krijgen. Het heeft aangegeven van die rol af te willen.

De Verenigde Staten eisen een verlaging van de olieprijs. Washington heeft Opec naar verluidt om extra productie van een miljoen vaten per dag gevraagd.

Ook vliegtuigmaatschappijen en automobilisten voelen de pijn van prijsverhogingen van de belangrijkste grondstof ter wereld.

Het blok met veertien landen produceerde in april 32 miljoen vaten per dag, een daling van 140.000 vaten tegenoer maart. Het cijfer van april ligt ongeveer op 730.000 vaten per dag onder het zelf opgelegde plafond van de Opec van 32,73 miljoen vaten.

Ruimte voor Saudi’s

Intern is Opec verdeeld. Saudi-Arabië zou gehoor willen geven aan Washington, tevens een grote wapenleverancier. Vorige maand werd de eerste productie van tien miljoen vaten per dag gemeten sinds oktober vorig jaar.

Maar Iran, dat getroffen is door de zwaarste handelssancties van de VS, wil dat het kartel zijn derde producent naar volume meer de ruimte geeft om de prijs te laten stijgen. Het vindt dat de roep om een lagere prijs voorlopig „overdreven” is.

Volgens ING Research heeft Iran zich afgelopen maanden duidelijk niet aan de Opec-afspraken gehouden. Als Saudi-Arabië per dag olie ter waarde van 300.000 vaten extra per dag oppompt blijft het binnen zijn afspraken, aldus ING.

Uitzonderingen

Volgens olieleverancier Eni in januari is er zowel een gebrek aan voorraad als buffer. ,,In die situatie kan iedere geopolitieke gebeurtenis tot een prijsstijging leiden.”

Opec zou in reactie in Wenen voorstellen om leden Venezuela, getroffen door grote armoede, en Iran alsnog ruimte te geven extra te produceren om hun inkomsten te spekken.

Dinsdagmiddag meldt het Amerikaanse API zijn wekelijkse productiecijfers. Naar verwachting zijn voorraden daar met 1,5 miljoen vaten afgenomen op weekbasis.

Energieagentschap EIA komt met een vooruitblik vandaag voor 2018 en 2019. De grootste opslag in Permian Base kampt vanwege een gebrek aan truckers met leveringsproblemen. Ook dit cijfer zou onder verwachting kunnen komen.

ABN Amro concludeert in een sectoroverzicht dat de hogere prijzen „niet noodzakelijk tot nieuwe exploratie- en booractiviteiten” voor Nederlandse bedrijven in de offshore zullen leiden.