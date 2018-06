Staking op komst bij DAF Trucks

Werknemers van DAF Trucks tijdens een staking in 2015. Ⓒ ANP

EINDHOVEN (ANP) - Werknemers van DAF Trucks in Eindhoven leggen vrijdag het werk neer uit onvrede over de lopende cao-onderhandelingen in de metaalsector, meldt vakbond FNV. De staking volgt op het verlopen van een ultimatum dat vakbonden werkgevers tot dinsdagmiddag hadden gesteld.