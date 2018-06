Column: Aandelen nog steeds OK

Het model levert vervolgens niet alleen een verse OK-Score af, het brengt ook eventuele onregelmatigheden aan het licht. Kleine afwijkingen horen bij het ondernemen en die nemen we voor lief. Zo lekt in een bedrijf als Ahold (de eigenaar van de Albert Heijn winkels) traditioneel geld weg door artikelen die over datum zijn, stuk gaan of door diefstal. Als dat een klein percentage van het totaal is, het zij zo. Pas als de gedetecteerde bedragen groot genoeg zijn om de wenkbrauwen te doen fronsen, vindt er nader onderzoek plaats.

Data-detectives

Net als collega data-detectives Roel Gooskens en Teun Teeuwisse durven we kritisch te oordelen en te rapporteren over die ondernemingen die onwelgevallige situaties onder het tapijt proberen te vegen. Elke analist heeft daar zijn eigen instrumenten voor. Wij vertrouwen op de uitkomsten van de OK-Score, een rekenkundig model dat laat zien hoe zuinig of scheutig een onderneming met zijn brandstof ‘kapitaal’ omgaat.

Valt een bedrijf door de mand, dan verdwijnt het automatisch in het bakje ‘AFGEWEZEN’. Dat was recent het geval bij de medicijngebruiker Valeant, de verbrandingsmotor Tesla en het kabelsprookje Altice. Want waarom zou je in die typische bloemetjes, die langs de rand van de afgrond groeien, moeten investeren als er elders zoveel kwaliteit te koop is.

In de kern gezond

Die kwaliteit zien we terug bij de revisie van de Magnificent Twenty portefeuille, waarin de twintig beste Amerikaanse bedrijven uit onze selectie zijn opgenomen. Onder de noemer ‘wat goed is, zal goed blijven’ regent het OK-Scores 1 (de beste) en OK-Scores 2 (de op een na beste).

Bedrijven met zulke scores zijn onder andere 3M, Alphabet, Chevron, Cisco en Colgate-Palmolive, ogenschijnlijk saaie ondernemingen met een eigen vermogen boven de vijftig procent en in staat om waanzinnig veel geld te verdienen. Dat blijkt uit het feit dat ze, én een genereus dividend uitkeren, én daarnaast als een dolle eigen aandelen inkopen. Als je dan, ondanks dat uitgavenpatroon, ziet dat het kassaldo verder is opgelopen, dan weet je: hier staan mensen aan het roer die weten waar ze mee bezig zijn.

Het algemene beeld dat hieruit af te leiden valt is dat het internationale bedrijfsleven in de kern gezond is. Het is tegelijk een goede barometer voor de stand van de wereldeconomie. Aandelen zijn, mede dankzij de stabiele lage rente, nog steeds oké. Dat betekent dat er een gezonde voedingsbodem ligt voor verdere koersstijgingen. Niet om sentimentele redenen maar om fundamentele.

Financiële nachtrust

Kort geleden hebben we Monsanto uit de portefeuille met winst verkocht. Het bedrijf wordt definitief overgenomen door Bayer en de laatste dollarcenten gunnen we graag aan een ander. Het aandeel zat al sinds de oprichting, in oktober 2013, in de portefeuille. In de jaren daarna is het bedrijf altijd aan onze criteria voor opname blijven voldoen.

Het voordeel van deze langetermijnstrategie is dat je immuun wordt voor angstige tijden op de beurs. De toekomst laat zich immers niet voorspellen en Zwarte Zwanen verschijnen als het te laat is. Zolang bedrijven hun OK-Scores 1, 2 en 3 houden weet je dat er kwaliteit in de portefeuille zit. Koersdalingen kun je in dat geval aanwenden om bij te kopen.

Nieuwe deelnemers in onze fondsen vertel ik dan ook dat ik niet weet of ze er rijk mee zullen worden, maar wel dat ze er goed op zullen slapen. Die financiële nachtrust vind ik een belangrijke voorwaarde om überhaupt te gaan beleggen. Of een gemiddeld rendement van bijna acht procent (na kosten) voldoende is, dat laat ik ter beoordeling aan de persoon in kwestie over.

Ron Boer is directeur bij Het Effectenhuis Commissionairs B.V., beheerder van drie beleggingsfondsen: het OK Wereld Fonds (aandelen wereldwijd), het OK Magnificent Twenty (Amerikaanse aandelen) en het Wereld Rente Dividend Fonds (vastrentende waarden).