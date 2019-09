’Minder problemen met aflossingsvrij dan gedacht’

De belangenvereniging van banken begon vorig jaar met de campagne ’Word ook aflossingsblij’ om mensen te waarschuwen voor hun aflossingsvrije hypotheek. De vraag was of die mensen aan het einde van hun looptijd wel de hypotheek konden afbetalen of verlengen. De NVB vreesde dat 200.000 mensen in de problemen zouden komen en riep huizenbezitters op om een gesprek aan te gaan met hun financieel adviseur.

Dat hebben veel mensen nu gedaan en daaruit blijkt dat de poblematiek een stuk minder groot is dan gedacht. „Doordat we uit de klantgesprekken een steeds beter inzicht krijgen in de problematiek krijgen, schatten we dat na een betaalbaarheidstoets nog enkele tienduizenden klanten zullen zijn die mogelijk in de toekomst tegen een probleem aanlopen”, meldt de NVB nu.

Toch zijn er nog wel zorgen om de aflossingsvrije hypotheken. „Banken zijn tevreden over de resultaten van het afgelopen jaar maar houden zorgen over de groep mensen die weet dat ze straks hun woonlasten mogelijk niet kunnen betalen, maar nog geen maatregelen treft”, zegt de NVB. „Veel klanten hebben nog tijd en ruimte om maatregelen te nemen. Hoe eerder ze ermee starten, hoe beter.”