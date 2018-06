Wientjes wordt voorman chemische industrie

Wientjes is inmiddels 75 jaar, maar houdt er nog verscheidene werkzaamheden op na. Volgens brancheorganisatie VNCI blijft hij bijvoorbeeld ook actief als voorzitter van de raad van commissarissen van accountantskantoor KPMG. Wientjes was van 2005 tot 2014 het gezicht van VNO-NCW. Hij werd daar toen opgevolgd door Hans de Boer.

Bij VNCI treedt Wientjes in de voetsporen van Mark Williams. Die treedt terug als voorzitter, maar blijft lid van het dagelijks bestuur van de vereniging. Williams is zeer verheugd met de komst van Wientjes. ,,Nooit eerder had onze vereniging een externe voorzitter'', zegt hij. ,,De chemische industrie heeft veel issues waarin een goede en professionele relatie met de overheid en andere belanghebbenden cruciaal is. Dit vraagt om een voorzitter die onafhankelijk en doelgericht de belangen van de gehele sector kan dienen.''