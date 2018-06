HAL geeft nieuwe aandelen uit voor dividend

De aandeelhouders van HAL gingen op 17 mei akkoord met een dividend van 6,20 euro per aandeel. Daarvan wordt de helft in contanten voldaan en de helft in nieuwe aandelen. De omwisselverhouding is vastgesteld op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers van het aandeel in de periode van 23 mei tot en met 12 juni 2018. Dit komt erop neer dat aandeelhouders één nieuw aandeel HAL ontvangen per 48,9 dividendrechten van aandelen.

