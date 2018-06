VEB sleept Deloitte voor de rechter

Daarmee neemt VEB een volgende stap in een waarschijnlijk slepend juridisch conflict tussen aandeelhouders van het Zuid-Afrikaanse Steinhoff, na Ikea ’s werelds grootste woonwinkelketen en in 2015 statutair ook in Nederland gevestigd. In april stelde de belangenclub van beleggers Deloitte al aansprakelijk voor de geleden schade door de boekhoudaffaire.

Begin december zijn bij Steinhoff grote boekhoudkundige onregelmatigheden geconstateerd. Deloitte Nederland en Deloitte Zuid-Afrika hebben de jarrekeningen van respectievelijk 2016 en 2015 geodgekeurd, maar moesten die controleverklaringen intrekken nadat bleek dat in totaal zo’n €8 miljard aan bezittingen niet hard gemaakt worden. Beleggers hebben sindsdien €14 miljard aan aandeelhouderswaarde zien verdampen.

De VEB heeft Deloitte 65 vragen gesteld over de boekhouding bij Steinhoff, maar daar geen antwoord op gekregen. VEB wil uiteindelijk inzage in de controleboekhouding van Steinhoff. De VEB verwacht dat de rechter begin 2019 uitspraak doet.

Overigs neemt de beleggersclub niet alleen Deloitte op de korrel. In februari heeft de VEB Steinhoff zelf ook al gedagvaard. De gang naar de rechtbank is een eerste stap op weg naar een schadevergoeding voor de aandeelhouders.