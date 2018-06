Adyen als ’voorbeeld’ techsector naar beurs

Geen taart, geen champagne, zelfs geen trotse ceo die op de gong komt slaan. Bij Adyen is het een normale werkdag, waarbij de deuren van het hoofdkantoor aan het Amsterdamse Oosterdok zoals altijd gesloten blijven voor pottenkijkers. En dat terwijl het jonge bedrijf meer dan voldoende redenen heeft zich op de borst te trommelen.

Want hoewel weinig Nederlanders ooit van Adyen gehoord hebben, is de kans bijzonder groot dat zij ooit iets via het platform van het Amsterdamse techbedrijf hebben afgerekend. Een indrukwekkende lijst mondiale internetbedrijven, van Facebook, Uber, Netflix, AirBnB tot Spotify en binnenkort ook eBay, laat zijn betalingen lopen via het 12 jaar oude Adyen.

Zulke wereldspelers als klant binnenhalen is een ongekende prestatie voor een Nederlandse startup, weet Chris Zadeh, die met zijn technologiebedrijf Ohpen probeert door te breken met een ‘bankieren in de cloud’-systeem. „Wie bel je bij AirBnB om je software te verkopen? Het zijn ellelange trajecten om zo’n grote partij met een miljard productmanagers als klant binnen te halen. Maar nog los van de namen, gaat het om het volume dat via jouw systemen loopt. Wat eBay voor Adyen betekent, zou het binnenhalen van een bank als Rabobank voor mijn bedrijf zijn. Zoiets is écht on-ge-loof-lijk knap.”

Heel veel Nederlandse startups gaan volgens Zadeh energie tanken uit de beursgang. „Je begint zonder klanten en investeerders, niemand die het iets kan schelen wat je doet. Maar Adyen heeft vastgehouden aan zijn eigen visie, en wist zijn eigen product internationaal te schalen. Dit is écht een routekaart voor succesvol zijn.”

Ook op ondernemer Ruud Hendriks, ceo van startup-investeerder StartupBootcamp, maakte Adyen direct indruk. „Hun werkplek was ongelooflijk inspirerend”, vertelt hij over zijn kennismaking. „Ze hadden zelfs een paar fulltime baristas in dienst, die werkelijk fantastische koffie maakten. Ik ging altijd even langs om te kijken, en voor een kop koffie. Het is een heel informeel bedrijf, maar tegelijkertijd zéér professioneel. Nog altijd helpen zij ons met startups, blijven bereid om met anderen te praten.”

De notering van Adyen aan de Amsterdamse beurs komt precies op het juiste moment voor de Nederlandse financiële technologiesector. „Nederland wil het Silicon Valley van Europa worden. Maar tegelijk zit het Calvinisme diep in onze genen”, zegt Hendriks over de grote Nederlandse ambitie als Europees technologiehart versus de ‘doe-maar-gewoon-mentaliteit’. „Deze beursgang is echt héél belangrijk voor de sector, en niet alleen symbolisch. Het is een bedrijf dat substantieel veel mensen aan het werk zet, waarde voor aandeelhouders creëert en de grootbanken in Nederland en ver daarbuiten wakker houdt. Echt een enorme bron van inspiratie voor onze techsector.”

Nederlandse investeringsmaatschappijen trekken volgens Zadeh dure lessen uit Adyen. „Die zullen zich nu wel achter de oren krabben. Nederlandse private equity wil zich altijd bemoeien met de business, vaak via een zetel in het bestuur. Mede daarom zal Adyen uiteindelijk naar Amerikaanse partijen zijn gegaan.”