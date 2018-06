Teruggestuurde spullen opnieuw te koop

V.l.n.r. Erik Bosgoed, Teun Kraaij en Thijs Bosgoed. Ⓒ APA

Amsterdam - Webwinkel Amazon ligt onder vuur nadat uit Duits onderzoek is gebleken dat het grote aantallen retour gezonden producten vernietigt. Ook als ze nog gewoon bruikbaar zijn. Meer retailers weten niet wat ze met retouren aan moeten. Als de verpakking geopend is of er een klein krasje op zit, zijn de producten immers niet meer als nieuw te verkopen. BuyBay schiet te hulp.