Nasdaq piekt op weg naar Fed-besluit

De Dow-Jonesindex eindigde (Nederlandse tijd) een fractie lager op 25.321 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2% tot 2786 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,6 procent vooruit naar een nieuwe piek van 7703 punten.

De Federal Reserve (Fed) zal naar verwachting de rente in de VS verder gaan verhogen. Fed-president Jerome Powell geeft ook nog een toelichting, waarbij vooral wordt gekeken naar aanwijzingen voor het toekomstige monetaire beleid.

Het akkoord tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un werd kalm ontvangen. Pyongyang belooft zijn kernprogramma af te bouwen in ruil voor veiligheidsgaranties van Washington. De sancties tegen Noord-Korea blijven voorlopig nog wel van kracht.

Het macronieuws uit de VS had weinig impact op de stemming. De inflatie is in mei opgelopen naar 2,8% op jaarbasis. Daarnaast bleek dat het vertrouwen van kleine ondernemers in de VS in mei het op één na hoogste niveau ooit heeft bereikt.

Twitter koerste 5% hoger gesteund door het enthousiasme bij JPMorgan over de vooruitzichten van het sociale mediabedrijf. Ook Weight Watchers zat in de lift met een koerssprong van 5,7% na positieve uitlatingen van JPMorgan.

Snap was eveneens in trek bij beleggers in de VS. De koers van het moederbedrijf van de populaire videoapp Snapchat ging 2,1% omhoog.

Eli Lilly werd 0,4% minder waard. De farmaceut heeft besloten om te gaan stoppen met testen van een nieuw middel tegen Alzheimer.